صغير الباندا يستقبل زواراً للمرة الأولى منذ ولادته في فرنسا

الشارقة 24 – رويترز:

توافد المئات من الزوار على حديقة حيوان في فرنسا لمشاهدة صغير الباندا الذي لم يتجاوز عمره 5 أشهر وظهر أمام الجمهور لأول مرة منذ ولادته.

والباندا الصغير هو الذي بقي على قيد الحياة من توأمين ولدا في أغسطس الماضي في حديقة حيوان بوفال الواقعة على بعد حوالي 250 كيلومتراً جنوبي باريس.



وفي الشهر الماضي، تم اختيار سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون لتكون عرابة صغير الباندا الذي أطلق عليه اسم (يوان مينج).

وعندما ولد لم يكن وزنه يتعدى 143 جراماً أم الآن فيبلغ وزنه 11 كيلوجراماً.

وحظي الصغير باهتمام كبير من وسائل الإعلام وكان من بين زواره في الفترة الأخيرة الرئيسان الحالي إيمانويل ماكرون والأسبق نيكولا ساركوزي.

وفقد يوان مينج توأمه بعد ساعتين تقريبا من ولادتهما وكانت تلك المرة الأولى التي يولد فيها حيوان الباندا في فرنسا التي استقبلت الأبوين في 2012.



ومن المقرر أن يعود الأبوان إلى الصين في 2022 بينما سيظل الباندا الصغير في فرنسا حتى يبلغ من العمر عامين أو ثلاثة أعوام.