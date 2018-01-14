روبوت آلي "لطي الملابس" في معرض للتكنولوجيا بأميركا

الشارقة 24 – رويترز:

جذبت آلة لوندرويد لطي الملابس اهتمام الزوار في قاعة معرض (سي.إي.اس) لإلكترونيات المستهلكين الذي يقام في مدينة لاس فيجاس الأميركية هذا الأسبوع، فيما يعتبر أكبر معرض تكنولوجي في العالم.

هذه الآلة "لوندرويد" يعتبرها مبتكروها أول نظام آلي لطي الملابس في العالم.

ولاستخدام لوندرويد، التي تبدو أشبه بخزانة الملابس عن كونها روبوتاً آلياً، يقوم المستخدم بوضع كومة من الملابس الجافة في الجزء السفلي، وبعد أن يضغط الزر سيجد الملابس مطوية في الجزء العلوي بمجرد انتهاء عملية الطي داخل الآلة.

وتعتبر لوندرويد إحدى بنات أفكار الشركة اليابانية سيفن دريمرز لابوراتوريز التي قال رئيسها ومديرها التنفيذي شين ساكان إن هذه الآلة تعتمد في عملها على تقنيات التحليل البصري والذكاء الصناعي وأنظمة التشغيل الآلي.

وقال ساكان إن الآلة ستكون غالية الثمن في البداية مقابل 16 ألف دولار تقريبا، مضيفاً أن الشركة تأمل أن يقتنيها الأثرياء في البداية عند إطلاقها أواخر عام 2018، ليجري الاستثمار بعد ذلك في عمليات التطوير، سعياً لخفض تكلفتها فيما بعد لنحو ألفي دولار.