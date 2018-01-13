معرض سيارات للنساء فقط.. في جدة

الشارقة 24 – رويترز:



توافدت النساء السعوديات، على أحد المراكز التجارية بمدينة جدة السعودية، لحضور أول معرض سيارات في المملكة يخصص للنساء، ويخضع لإدارة نسائية كاملة، وذلك بعد بضعة شهور من السماح لهُن بالقيادة.



المعرض الذي افتتح بأحد المراكز التجارية بمدينة جدة تحت شعار "سوقي وتسوقي"، شهد إقبالاً من النساء اللاتي أعربن عن سعادتهن بالمعرض الذي ركز اهتمامه على السيارات ذات الاستهلاك المنخفض الوقود.



بينما أوضحت شريفة محمد رئيسة موظفات المبيعات، أن كل القائمين على إدارة المعرض من النساء كما أنه وفر فريقاً من موظفات المبيعات لمساعدة الشريحة الجديدة من الزبائن.



كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في سبتمبر الماضي أمراً ملكياً يرفع حظراً على قيادة النساء للسيارات بحلول يونيو المقبل، ولقي الأمر الملكي، إشادة باعتباره دليلاً على نهج تقدمي جديد في المملكة.