الهند تطلق صاروخاً يحمل 31 قمراً صناعياً إلى الفضاء

الشارقة 24 – د ب أ:



أطلقت وكالة الفضاء الهندية يوم الجمعة، صاروخاً إلى الفضاء يحمل 31 قمراً صناعياً، من بينها قمرها الرئيسي لمراقبة الأرض.



وانطلق الصاروخ صباح الجمعة من قاعدة سريهاريكوتا لإطلاق المركبات الفضائية بجنوب الهند، حيث وضع الأقمار الصناعية التي كان يحملها في مدارين.



وقال متحدث باسم وكالة الفضاء الهندية: إن الحمولة الرئيسية للصاروخ هي قمر صناعي معني برسم الخرائط عالية الدقة، تزن 710 كيلو جرامات.



وهنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي علماء الوكالة الهندية على إطلاق هذه الأقمار الصناعية بشكل ناجح، وقال إن "خطواتنا الواسعة في الفضاء ستساعد مواطنينا وستعزز رحلتنا التنموية".