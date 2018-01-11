رصد تمساح أبيض نادر في الإقليم الشمالي بأستراليا

الشارقة 24 – رويترز:

خلال جولة بالقارب لمشاهدة التماسيح في نهر أديليد بالإقليم الشمالي في أستراليا، ظهر للسائحين تمساح أبيض نادر يسمى "بيرل".

وقال المرشد مايك كيغلي الذي رصد "بيرل" للمرة الأولى قبل 5 أسابيع فقط إن التمساح يعاني من نقص مادة الميلانين المسؤولة عن لون الجلد.

وأضاف أن التمساح أكثر عرضة للخطر من غيره لأنه يظهر بوضوح لاختلافه عن كل التماسيح الأخرى.

وعبر السائحون الذين قاموا بجولة القارب عن دهشتهم لرؤية التمساح الأبيض النادر.

وقال سائح إن هذا كان أمراً مميزاً وغير متوقع على الإطلاق. بينما ذكرت سائحة أخرى على متن القارب إنها لم تكن تعلم أن هناك تماسيح بيضاء.