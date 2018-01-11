سرقة مجوهرات بالملايين في سطو مسلح على فندق "ريتز باريس"

الشارقة 24 - رويترز:

قالت الشرطة الفرنسية إن لصوصاً مسلحين سرقوا، الأربعاء، مجوهرات ربما تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين دولار من متجر في فندق ريتز باريس الشهير.

ونفذ 5 لصوص عملية السطو في الفندق الفاخر بعد ظهر يوم الأربعاء، وألقي القبض على 3 منهم فيما لاذ 2 بالفرار. ولم تقع أي إصابات.

وقال مصدر بالشرطة "الخسارة كبيرة للغاية ولم تقدر بعد"، وتكهن مصدر آخر بأن الخسارة تقدر بنحو 4.5 مليون يورو (5.38 مليون دولار)، لكنه قال إنه تمت استعادة حقيبة ربما تحتوي على جزء من المسروقات.

وافتتح فندق ريتز باريس عام 1898 وكان أول فندق في العاصمة الفرنسية يوفر الكهرباء في جميع أدواره وفي دورات المياه بداخل الغرف.

وليست جرائم السطو المسلح على متاجر المجوهرات بغريبة على شوارع باريس الفاخرة قرب ساحة فندوم بوسط باريس حيث يقع فندق ريتز.