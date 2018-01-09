"الفندق الكوخ" يجذب الزوار للمبيت على الجليد في روسيا

الشارقة 24 – رويترز:

منتجع كراسنايا بوليانا للتزلج على الجليد بالقرب من مدينة سوتشي الأولمبية الروسية، شهد إقامة فندق من نوع خاص، يمنح محبي التزلج فرصة للمبيت ليلة في الثلوج.

هنا في "غابة العجائب" كما تشير هذه اللافتة، بني الفندق بنفس طريقة بناء كوخ الإسكيمو الثلجي ليجذب إليه العديد من زائري المنتجع ممن استهوتهم الفكرة.

وبداخل الفندق الكوخ تحمل جدرانه الثلجية عدداً من النقوش والزخارف المختلفة، ويضم أيضاً فرشاً للنوم من نوع خاص، حيث قال مدير الفندق دانييل بريميروف إن أغطية النوم صممت خصيصاً لاستخدامها في درجات الحرارة التي تنخفض عن 25 درجة مئوية تحت الصفر.

وقالت نايرا جاسباريان إحدى الزائرات للمنتجع إنها سئمت من أنواع مختلفة من الفنادق، إلا أنها تجد هذا الفندق استثنائياً وجميلاً بما يزينه من الداخل.

إلا أنه يبدو أن شتاء هذا العام كان أكثر دفئاً من المتوقع، وهو ما يمثل عقبة أمام توسع الفندق.

إذ يقول بريميروف إن المشكلة الرئيسية التي تواجه المبنى تتمثل في الجو، حيث إنه ورغم تساقط الثلج، إلا أنه سرعان ما يذوب. لذا كانت لديهم مواد قليلة للبناء، كما أن الماكينات التي تصنع الثلج ليست قادرة على إنتاج ما يكفي منه، لأن درجات الحرارة في الليل كانت فوق الصفر.

الفندق حتى الآن يضم غرفتين جاهزتين لاستقبال نزلائه، إحداهما لفردين والأخرى يمكنها أن تحوي 8 أفراد.