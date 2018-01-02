أميركي يقتل والديه وشقيقته وصديقاً للعائلة

الشارقة 24 – أونا:



أعلنت السلطات الأميركية، يوم الإثنين، مقتل أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع داخل منزل في مدينة لونغ برانش بمقاطعة مونموث في ولاية نيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة.



وقال المدعي العام لمقاطعة مونموث كريس غراميتشيوني، في بيان إنه تم إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 16 عاماً بتهمة ارتكاب الواقعة، والتي قتل فيها أبويه "44 و42 عاماً" وأخته "18 عاماً" وصديقاً للعائلة "70 عاماً".



وأشار المدعي العام إلى أن شقيق وجد المتهم بارتكاب الواقعة كانا متواجدين في المنزل أثناء وقوع الحادث، لكنها تمكنا من الفرار دون أن يصابا بأذى.