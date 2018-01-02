في مدينة لونغ برانش بنيوجيرسي

أميركي يقتل والديه وشقيقته وصديقاً للعائلة

  • الثلاثاء 02, يناير 2018 في 12:05 ص
  • شرطيان أميركيان في دورية
    شرطيان أميركيان في دورية
أقدم شاب أميركي الإثنين، على قتل والديه وشقيقته، إضافة إلى صديق للعائلة، بحادث إطلاق نار داخل منزل في مدينة لونغ برانش بمقاطعة مونموث في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

الشارقة 24 – أونا:

أعلنت السلطات الأميركية، يوم الإثنين، مقتل أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع داخل منزل في مدينة لونغ برانش بمقاطعة مونموث في ولاية نيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة.

وقال المدعي العام لمقاطعة مونموث كريس غراميتشيوني، في بيان إنه تم إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 16 عاماً بتهمة ارتكاب الواقعة، والتي قتل فيها أبويه "44 و42 عاماً" وأخته "18 عاماً" وصديقاً للعائلة "70 عاماً".

وأشار المدعي العام إلى أن شقيق وجد المتهم بارتكاب الواقعة كانا متواجدين في المنزل أثناء وقوع الحادث، لكنها تمكنا من الفرار دون أن يصابا بأذى.