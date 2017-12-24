إعادة افتتاح حديقة حيوان في لندن بعد إخماد حريق

الشارقة 24 - د ب أ:

أعيد افتتاح حديقة حيوان لندن أمام الزائرين يوم الأحد، بعد يوم من حريق اندلع في مقهى ومتجر، بالقرب من منطقة لتدجين الحيوانات والذي أسفر عن مقتل أربعة من حيوانات الميركات.

وقررت حديقة الحيوان فتح أبوابها، بعد التشاور مع مسؤولي الإطفاء.

وتمكن العديد من أفراد طاقم العمل، الذين كانوا أول من تم رصدهم في الموقع من إنقاذ معظم الحيوانات صباح السبت.

وتلقى ثمانية موظفين العلاج بسبب تعرضهم لإصابات خفيفة، من بين ذلك إصابتهم بصدمة واختناق بسبب الدخان.

واستغرق أكثر من 70 رجل إطفاء ثلاث ساعات للسيطرة على الحريق السبت، من دون أن يتضح بعد سبب الحريق.

وقال مدير دائرة إطفاء لندن كلايف روبنسون إن "الحريق أثر بشكل أساسي على المقهى والمتجر، كما تضرر جزء من منطقة قريبة مخصصة لتدليل الحيوانات أيضاً".

وافتتحت حديقة الحيوان الواقعة في متنزه ريجنت أمام الجمهور عام 1846، وتضم هذه المنشأة التي تبلغ مساحتها 36 فداناً 20166 من الحيوانات والطيور وفقاً لعملية الجرد التي تمت بها في يناير الماضي.