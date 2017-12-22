هندي يضرم النار في امرأة رفضت الزواج منه

الشارقة 24 - د ب أ:



توفيت امرأة 25 عاماً الجمعة متأثرة بإصاباتها، بعدما أضرم زميل سابق لها النار فيها بجنوب الهند، وسط مزاعم بأنه كان مهووسا بها .



وقالت الشرطية رفيعة المستوى، بي سوماثي، إن الرجل تتبع، على دراجة نارية، الضحية موظفة استقبال في شركة بالقرب من مدينة حيدر أباد، في أثناء عودتها من العمل الى المنزل مساء الخميس، وأوقفها ثم بدأ يتجادل معها.



ورفضت الضحية محاولات المشتبه به للتقرب منها والزواج بها.



وأضافت سوماثي: "لقد خطط لهذا الهجوم مسبقاً وبعدما طلبت المرأة منه الابتعاد عنها، سكب عليها الوقود على الملأ ثم أشعل النار فيها".



وتابعت: "حاول المارة إنقاذ المرأة التى اشتعلت فيها النار وسكبوا الماء عليها، ولكنها كانت قد أصيبت بحروق خطيرة، أسفرت عن وفاتها بالمستشفى صباح الجمعة".



واعتقلت الشرطة المشتبه فيه 24 عاماً ويواجه اتهامات بالقتل، وكان الرجل يعمل في نفس الشركة، ولكنه فقد وظيفته قبل عام، وقالت الشرطة إنه كان يضايقها ويلاحقها من حينها.



يشار إلى أن الهجمات على النساء والعنف الجنسي تتصدر المشهد العام في الهند منذ حادث الاغتصاب الجماعي لطالبة في حافلة في نيودلهي في عام 2012 الذي أثار احتجاجات واسعة.