سيارة "إيليفايت هيونداي" تمشي وتزحف وتتسلق المناطق الوعرة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قدمت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، مركبة بـ 4 قوائم تقع في مرتبة وسيطة بين السيارة والروبوت يمكنها السير و"المشي" و"الزحف" للوصول إلى مناطق وعرة في مهمات إغاثة محتملة.

ويمكن لهذه المركبة المسماة "إيليفايت" بواسطة قوائمها، تسلق جدار ارتفاعه 1,5 متر مع إبقاء الركاب والجرحى في وضعية أفقية، على ما أوضح ديفيد بايرون من شركة التصميم ساندبرغ-فيرار، التي عملت مع شركة صناعة السيارات على هذا المشروع، وعُرض مجسم متحرك للمركبة.

وتؤكد شركة "هيونداي" على أنّها أول مركبة تتمتع بقوائم متحركة، وجهّز أسفل قوائم المركبة الكهربائية بإطارات تسمح لها بالسير بطريقة عادية على ما أضاف بايرون.

وأظهر تسجيل مصور التطبيقات المختلفة الممكنة لهذه المركبة التي يمكن أن تستخدم كسيارة إسعاف للتفتيش عن الجرحى ونقلهم من المناطق الوعرة.

ومن الاستخدامات الأخرى أيضاً، مساعدة الأشخاص الذين يعانون صعوبة في الحركة للوصول إلى مدخل منزلهم بكل أمان.

هذه الآلة الشبيهة بالمركبات القمرية، يمكن أن تستخدم أيضاً في استكشاف القمر والمريخ على ما أكد القيّمون على المشروع.