"هيونداي موتور" تكشف النقاب عن نموذج مبتكر لنظم الركن الآلي

الشارقة 24:





عرضت مجموعة هيونداي موتور فيديو يُظهر نموذجاً مبتكراً لنظام شحن آلي لاسلكي للمركبات الكهربائية ونظام آخر يُستخدم في عملية الركن الآلي لهذه المركبات.

وسيتيح النظام الراحة للسائقين الذين يواجهون اكتظاظاً في مواقف السيارات ومواقع شحنها في ظلّ التنامي الثابت في أعداد المركبات الكهربائية، ويعمل النموذج على نقل المركبات الكهربائية بعد انتهاء شحنها بالكامل من محطات الشحن، سامحاً بالبدء في شحن المركبات الأخرى المنتظرة.

وستُنقل المركبة تلقائياً إلى محطة شحن لاسلكية خالية عند توجيهها إلى الشحن باستخدام الهاتف الذكي، وعندما تصبح مشحونة بالكامل، فإنها سوف تُنقل إلى مكان آخر شاغر لركنها فيه باستخدام نظام آلي لركن المركبات، ما يسمح في الحال بشحن المركبات الأخرى المنتظرة، وعندما يستدعي السائق مركبته، فإنها سوف تعود آلياً إلى موقع وجوده.

ويجري تنفيذ العملية بأكملها عن طريق الاتصال المستمر بين المركبة الكهربائية والمرفق الخاص بركن المركبات ونظام الشحن والسائق، ويرسل مرفق ركن المركبات إلى السائق والمركبة المواقع الشاغرة المخصصة لوقوف المركبات ومواقع محطات الشحن، بينما يعمل نظام الشحن على تحديث حالة شحن المركبة لحظياً.

وتفكر هيونداي في تحويل هذا الابتكار التقني إلى واقع عملي تسوّق له تجارياً عند الإطلاق المتوقع للمستوى الرابع من المركبات ذاتية القيادة حوالي العام 2025. كما تخطط الشركة للشروع في الإنتاج التجاري والتسويق للمركبات ذاتية القيادة في عدد من المدن الذكية ابتداء من العام 2021، بهدف إطلاق سيارات ذاتية القيادة بالكامل بحلول العام 2030.