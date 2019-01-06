حلم السيارات الطائرة يتحول إلى تصاميم واقعية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

دخلت شركات متعددة سابق السيارات الطائرة، إذ يوشك أن يتحقق هذا الحلم، ليصبح حقيقة بتصاميم متنوعة من الأقل إلى الأعلى تكلفة.

ومن الشركات العاملة في هذا المجال "أن أف تي" ومقرّها ماونتن فيو بالولايات المتحدة، وهي على موعد مبهر مع رواد معرض "كونسيومر إلكترونيك شو"، أحد أهم ملتقيات التكنولوجيا، بين 8- 11يناير.

ويوضح كابلينسكي أحد مؤسسي الشركة بأنه يعتقد أن لدى الشركة فكرة ستجعل تصميم سيارة طائرة متدنيّة التكلفة ممكنة، مشبّهاً إياها بأول نموذج من سيارات فورد ظهر في العام 1908، وكان أول طراز متاح للعامّة في التاريخ.

ويقدّر كابلينسكي ثمن السيارة الطائرة هذه بـ 50 ألف دولار، وهي تسير بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر، ويمكن أن تقلع وأن تهبط بشكل عمودي، وتصل سرعتها في الجوّ إلى 500 كيلومتر في الساعة، ويسيرّها برنامج آلي.

وفي سبيل تخفيض التكاليف، قررت الشركة التركيز على البحث، لذا عكف فريق من المهندسين على تحديد أفضل التصاميم الممكنة، بالتزامن مع السعي للتعاون مع كبرى شركات تصنيع السيارات، وبذلك، ستتكفل "أن تي أف" بتصميم السيارات والمعدات اللازمة فيها، وتتولى شركات التصنيع الكبرى تنفيذها.

فقد قدّمت شركة أستون مارتن نموذجاً لسيارة طائرة في الصيف الماضي، لكنها ستكون بعيدة عن أن تباع على نطاق واسع لأنها مرتفعة الثمن.

وبعيداً عن التصميم عالي النوعية، الذي تصل كلفته إلى 9 ملايين دولار، تعمل عشرات المؤسسات الأخرى في العالم على صنع سيارات هجينة، تسير في الشوارع كغيرها، ثم تحلّق إلى الأعلى عند اكتظاظ الحركة المرورية، مع السعي أيضاً لأن تكون ذاتية القيادة، أي أشبه بطائرات من دون طيار لنقل الركاب.

وفي هذا السياق، تعمل شركة "أوبر" لسيارات الأجرة على مشروع أطلقت عليه اسم "اليفايت"، يرمي إلى نقل الركاب بسيارات أجرة طائرة، وفي العام 2017 أعلنت أن أولى الرحلات التجريبية ستبدأ في العام 2020، تمهيداً لإطلاق الرحلات المنتظمة في العام 2023.

وفي العام 2018، نفّذت شركة "إيرباص" الأوروبية أول تجربة لسيارتها الطائرة "فاهانا".

وأطلقت شركة "كيتي هوك" الناشئة الممولّة من لاري بايدج أحد مؤسسي "غوغل" طراز "فلاير" وصارت سياراته الطائرة متاحة للبيع منذ يونيو الماضي، لكن هذه السيارات هي للترفيه في حقيقة الأمر، إذ لا يمكنها أن تطير أكثر من 20 دقيقة ولا تتجاوز سرعتها 32 كيلومتراً في الساعة.

وفي اليابان، تعمل مجموعة من المهندسين الشباب المموّلين من "تويوتا" على تصميم سيارة "سكاي درايف" الطائرة التي يتوقّع أن تنطلق اعتباراً من العام 2019، لكن الإنتاج الواسع منها لن يتحقق قبل العام 2027.

غير أن استخدام هذه الأليات، وعلى غرار السيارات الذاتية القيادة، لا يصطدم بعقبات تقنية فحسب، وإنما بعقبات تشريعية، إذ ينبغي الانتظار لصدور تشريعات ناظمة لحركتها.

وفي هذا السياق، تأمل "ان أف تي" الحصول على موافقة من السلطات الأميركية في العام 2024.