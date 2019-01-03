"سوزوكي" تكشف النقاب عن الشاحنة "جيمني" من الجيل الرابع

الشارقة 24 – د. ب. أ:

تعتزم شركة "سوزوكي موتورز" اليابانية لصناعة السيارات الكشف عن النموذج الاختباري للجيل الرابع من شاحنتها الخفيفة "جيمني" المصممة للسير في الطرق الوعرة، وذلك خلال فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

ويحمل النموذج الاختباري للشاحنة اليابانية اسم "جيمني سيرا بيك آب ستايل" ويبدو أنه يضيف حوالي قدم إلى البروز الخلفي الذي لم يكن موجوداً في الشاحنة "جيمي"، مع أصغر أرضية شاحنة حتى الآن، بحسب موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات.

ويعتمد النموذج الاختباري على الطراز "جيمني سيرا" والذي يتميز بوجود حاجز أوسع لمصابيح الإضاءة، مع المحرك ذي الأربع إسطوانات، الذي تبلغ سعته1,5 لتر وقوته إلى 101 حصان، كما يحتوي هذا النموذج الاختباري على لوحات خشبية على طول الجانبين، مع شبكة أمامية فريدة وشريط إضاءة فوق أرضية الشاحنة.

في الوقت نفسه، أدخلت "سوزوكي" تعديلاً على الفئة "جيمني إس.يو.في" باسم النموذج الاختباري "جيمني سورفايف"، وتتضمن هذه السيارة متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي قفصاً خارجياً ملفوفاً ولوحة انزلاق مع حاجز تصادم صلب أمامي فريد.

وأشار موقع "موتور تريند" إلى أن الشركة اليابانية تعتزم الاكتفاء بطرح هذا الجيل الجديد في حال دخوله مرحلة الإنتاج التجاري بالسوق اليابانية فقط، مع تراجع احتمالات طرحه في السوق الأميركية.

يذكر أن معرض طوكيو الدولي للسيارات يُقام خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الحالي.