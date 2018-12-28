خلال الأشهر القادمة

نيسان تقلص 30 ألف سيارة من إنتاجها في الصين مع تباطؤ الطلب

  • الجمعة 28, ديسمبر 2018 في 4:43 م
  • شعار شركة نيسان بمعرض في الصين – أرشيفية
    شعار شركة نيسان بمعرض في الصين – أرشيفية
تعتزم شركة نيسان موتور، خلال الأشهر القادمة تخفيض إنتاجها في الصين، بمقدار 30 ألف سيارة، عما كانت تخطط له في السابق، مع تضرر شركات صناعة السيارات العالمية من انخفاض الطلب.
الشارقة 24 – رويترز:
 
أكد مصدر مطلع بأن شركة نيسان موتور، ستخفض خلال الأشهر القادمة إنتاجها في الصين، بمقدار 30 ألف سيارة، عما كانت تخطط له في السابق، مع تضرر شركات صناعة السيارات العالمية من انخفاض الطلب في أكبر سوق للسيارات بالعالم.
 
وأعلن المصدر أن نيسان تخطط لخفض إجمالي الإنتاج في الصين بواقع 30 ألف سيارة خلال الفترة من ديسمبر، إلى فبراير مقارنة مع خطط الإنتاج الأولية.
 
وأنتجت الشركة نحو 400 ألف سيارة في البلاد خلال فترة الثلاثة أشهر، التي انتهت في فبراير من العام الجاري.
 
وتشمل الفترة أول شهرين من العام، عندما تتباطأ المبيعات عادة في الفترة السابقة، على عطلات السنة القمرية الجديدة.
 
وأحجمت متحدثة باسم نيسان، عن التعليق على خطط الإنتاج المستقبلي الجمعة.