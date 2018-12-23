فولكسفاجن ترصد ملاحظات خلال التفتيش على البرامج الجديدة للعوادم

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات الأحد، أنها رصدت "أشياء ملفتة للنظر"، أثناء عملية تفتيش داخلي على برامج العوادم الجديدة لسيارات الديزل.

وأضافت فولكسفاجن أنها أخطرت "بدون إبطاء"، المكتب الاتحادي للمركبات بذلك.

وحسب تصريحات فولكسفاجن، فإن الأمر يتعلق بسيارات الديزل بمحرك سعة 2ر1 لتر من نوع إي ايه 189.

وأضافت الشركة أنه سيصدر على المدى القصير قرار "بشكل احترازي"، بتعليق التنفيذ الحالي للحلول التقنية لسيارات الديزل ذات المحرك إي ايه سعة 2ر1 لتر.

من جانبها، ذكرت وزارة النقل أن المشكلة معروفة، والعملية تجري مراجعتها لدى المكتب الاتحادي للمركبات.

وأكدت فولكسفاجن أنه تم بالفعل الاتفاق على مواعيد في مطلع يناير المقبل، للمضي قدماً في إجراء المزيد من المراجعات والتحليلات المشتركة.

وكانت الشركة اعترفت في أغسطس 2015 للسلطات الأميركية بالتلاعب في أنظمة التخلص من العوادم، في ملايين من محركات الديزل على مستوى العالم.

وتعول الحكومة الألمانية وقطاع السيارات على تحديث برامج العوادم، كوسيلة مركزية لتخفيض حجم المواد الضارة الصادرة من السيارات، بوتيرة سريعة نسبياً.