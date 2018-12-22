استدعاء سيارات "تويوتا فيوس" في الصين

الشارقة 24 - د ب أ:





أعلنت مصلحة الدولة لتنظيم السوق بالصين، أن أكثر من خمسة آلاف سيارة من طراز "تويوتا فيوس"، سيتم استدعاؤها اعتباراً من 31 يناير المقبل، نظراً لاكتشاف عيوب في الوسائد الهوائية، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، يوم السبت.

وأضافت المصلحة في بيان لها، أن شركة "تيانجين فاو تويوتا موتور"، أعلنت أن الاستدعاء سيشمل 5032 سيارة من الطراز المذكور، مصنعة خلال الفترة ما بين 23 أكتوبر 2002، و15 إبريل 2003.

وتم اكتشاف وجود عيب، في مشغل الوسادة الهوائية المواجهة لمقعد الراكب الأمامي، المصنعة من قبل شركة "تاكاتا" اليابانية، حيث يُحتمل أن تتعرض للكسر، ما قد ينتج عنه خروج شظايا تعرض حياة الركاب للخطر، عند انتفاخ الوسائد الهوائية، خلال الحوادث.

وستقوم الشركة باستبدال الوسائد الهوائية المعيبة مجاناً.