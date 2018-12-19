أوبر تتلقى الضوء الأخضر لقيادة السيارة الذاتية على الطريق

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

حصلت "أوبر" على الضوء الأخضر من ولاية بنسيلفانيا الأميركية لاستئناف تجاربها على السيارة ذاتية القيادة في الطريق العام حسبما أفادت الشركة.

واضطرت المجموعة الأميركية إلى وقف تجاربها بعد حادث أدى إلى وفاة امرأة في مارس.

وتلقت "أوبر" رسالة رسمية تسمح لها باستئناف التجارب في بيتسبرغ، حيث يقع فرعها "أيه تي جي" المتخصص بالسيارات ذاتية القيادة، على ما أوضحت الشركة.

وفي يوليو أعلنت "أوبر" أنها تستأنف بشكل طفيف تجارب السيارة ذاتية القيادية على الطريق العام بقيادة سائق، لكن حتى لو كانت السيارة تُقاد يدوياً، إلاّ أن هذه التجارب مفيدة لاختبار التجهيزات، وتحسين الأنظمة.

وتثير السيارة ذاتية القيادة خصوصاً اهتمام شركات مثل "أوبر"، التي يشكل فيها أجور السائقين الجزء الأكبر من نفقاتها.