هيونداي تُنشئ شركة مشتركة في الجزائر لإنتاج المركبات التجارية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت شركة هيونداي لصناعة السيارات الكورية الجنوبية، الإثنين، أنها أنشأت مشروعاً مشتركاً مع مجموعة جلوبال جروب لإنتاج المركبات التجارية في الجزائر.

وأوضحت هيونداي، في بيان، أنه من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 6 آلاف و500 مركبة في مدينة باتنة الصناعية، وقالت إنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2020.

ولم تعلن الشركة عن قيمة استثماراتها في الشركة المشتركة.

وتعتزم هيونداي إنتاج مجموعات من أجزاء الشاحنات من طرازات مثل مايتي المدمجة، وأكسنت وحافلات سولتاي وكاونتي، في مصانعها المحلية، ثم تقوم بشحن المكونات إلى المصنع الجزائري للتجميع.

كما سيتم إنتاج المحركات والمكونات الأساسية الأخرى للمركبات في كوريا الجنوبية، وإرسالها إلى المصنع في الخارج.

وستكون الشركة المشتركة مسؤولة عن المبيعات وخدمات ما بعد البيع في الجزائر، التي تفرض تعريفة بنسبة 30% على المركبات المستوردة.