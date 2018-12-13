"تاتا موتورز" الهندية تعتزم زيادة أسعار سياراتها

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت شركة صناعة السيارات الهندية "تاتا موتورز"، اعتزامها زيادة أسعار بيع جميع طرزها، من سيارات الركوب، بما يصل إلى 40 ألف روبية هندية "560 دولاراً"، لكل سيارة، وذلك لتعويض تأثير ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود.

وتنتج "تاتا موتورز"، سيارات الركوب والنقل والحافلات، كما تمتلك شركة صناعة السيارات الفارهة في بريطانيا "جاجوار لاند روفر".

وأشارت مصادر صحافية، إلى أن إعلان "تاتا موتورز"، خطة زيادة أسعار سياراتها، دفع سهم الشركة إلى الارتفاع، في بورصة بومباي للأوراق المالية، خلال تعاملات، يوم الخميس، حيث كان السهم الأفضل أداء بين الأسهم المسجلة على مؤشر "إس أند بي بي. إس.إ ي سينسكس" للأوراق المالية.

كما واصل السهم ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، لتصل الزيادة التراكمية منذ 6 ديسمبر الماضي إلى 2.7% من سعره، في حين أن متوسط الزيادة في أسعار الأسهم المسجلة في البورصة ككل، كان 2.5% خلال الفترة نفسها.