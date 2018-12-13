"جي. إم كوريا" تطرح السيارة "كامارو إس. إس" في كوريا الجنوبية

الشارقة 24 – د ب أ:

طرحت شركة "جي. إم كوريا" الفرع الكوري الجنوبي لمجموعة "جنرال موتورز" الأميركية العملاقة لصناعة السيارات، السيارة الجديدة "كامارو إس. إس"، في السوق الكورية الجنوبية، بهدف تنويع مجموعة الطرز التي تبيعها في هذه السوق.

يذكر أن السيارة "كامارو إس. إس"، هي نسخة محدثة من الجيل السادس للسيارة الأميركية القوية "شيفروليه كامارو"، حيث تعمل بمحرك سعة 6.2 لتر يتكون من 8 صمامات، مع ناقل حركة طراز "هيدرا ماتيك" ذي 10 سرعات.

وتصل قوة المحرك إلى 455 حصاناً، مع عزم قدره 62.9 نيوتن لكل متر مكعب، ويمكن أن تصل سرعة السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر/ساعة، خلال 4 ثوان.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن قاهر كاظم الرئيس التنفيذي لشركة "جي. إم. كوريا"، أن السيارة "كامارو إس. إس" الجديدة ترث سمات أداء شيفروليه باعتبارها سيارة أميركية قوية، مع أداء استثنائي وتصميم قوي.

كما تحمل السيارة "كامارو إس. إس" خصائص تقنية متقدمة للغاية، مثل تقنية "ماجنتيك رايد كونترول" أو التحكم المغناطيسي في القيادة، والذي يرصد حالة الطريق أكثر من ألف مرة كل ثانية، للتحكم في التعامل مع الحفر أو المطبات، كما تحتوي على نظام "تراك فيكتورينج سيستمز"، الذي يضمن أعلى تحكم جانبي، في مكابح العجلات الخلفية التي تعمل بشكل مستقل.

كما تحتوي هذه السيارة، على مجموعة متكاملة من عوامل الأمان، مثل 8 وسائد هوائية، ونظام للتحذير من وجود أي عوائق خلف السيارة خارج مدى رؤية السائق، ونظام للتحذير من اقتراب أية سيارات من الخلف، مع نظام غطاء السيارة النشط الذي يقوم برفع غطاء السيارة الأمامي آلياً، في حالة حدوث تصادم مع أحد المشاة، ما يقلل من حدة الإصابات لضحية التصادم.

ويتراوح سعر بيع السيارة الجديدة في السوق الكورية الجنوبية بين 54.28 مليون وون و55.07 مليون وون "48 ألف دولار و49 ألف دولار".

وسيتم إنتاجها في مصانع "جنرال موتورز" بالولايات المتحدة، على أن يتم تصديرها إلى كوريا الجنوبية.