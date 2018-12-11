هيونداي موتور تقيم مصنعين لإنتاج السيارات الهيدروجينية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت مجموعة "هيونداي موتور"، أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، اعتزامها استثمار 7.6 تريليون وون "6.7 مليار دولار"، في تطوير وإنتاج السيارات الهيدروجينية، حتى عام 2030.

ووفقاً لخطة الاستثمار، التي أعلنتها الشركة، فإنها ستقيم مصنعين منفصلين، لإنتاج حوالي 500 ألف سيارة كهربائية، تعمل بخلايا الوقود التي تعتمد على غاز الهيدروجين كمصدر للطاقة، وإنتاج 700 ألف وحدة خلايا وقود عام 2030.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن شونج إيوي-صن النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة "هيونداي"، أن "هيونداي موتور جروب كشركة سباقة، تنتج سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية على نطاق تجاري لأول مرة في العالم، وأنه إلى جانب السيارات الهيدروجينية، فقد قطعت خطوة أخرى نحو جعل طاقة الهيدروجين إلى مصدر رئيس للطاقة للتجمعات المحلية.

وحضر شونج، حفل وضع حجر أساس ثاني مصنع لإنتاج أنظمة خلايا الوقود، في مدينة "شونجيو" جنوب العاصمة سيؤول.

يذكر أن هيونداي، تمتلك حالياً مصنعاً واحداً، لإنتاج خلايا الوقود، بقدرة إنتاجية تبلغ 3 آلاف وحدة، والتي تستخدم بشكل أساسي في سياراتها الهيدروجينية مثل نيكسو.

في الوقت نفسه، تعتزم هيونداي بيع نحو 200 ألف وحدة خلايا وقود، من بين 700 ألف وحدة، التي سينتجها المصنع الجديد، إلى شركات سيارات منافسة، في إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر دخلها.

وأشارت الشركة، إلى أن شركة ماكينزي أند كومباني للاستشارات الإدارية تتوقع وصول مبيعات وحدات خلايا الوقود الهيدروجينية، إلى ما بين 5.5 مليون و6.5 مليون وحدة سنوياً، بحلول 2023، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الصيانة بنسبة 10%، في القطارات والسفن والروافع في نفس العام.