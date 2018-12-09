تويوتا تستدعي 13 ألف سيارة معيبة في الصين

الشارقة 24 - د ب أ:





استدعت شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات، أكثر من 13 ألف سيارة في الصين، على خلفية عيوب في برنامج وحدة التحكم الإلكتروني للمصابيح الأمامية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، يوم الأحد، عن مصلحة الدولة لتنظيم السوق في بيان، أنه اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري، شرعت شركة "تيانجين فاو تويوتا موتور المحدودة" في استدعاء 13048 مركبة من طراز "كورولا جي. إل-آي"، صنعت في الفترة بين 19 مارس و16 أكتوبر الماضيين.

وستقوم الشركة، بإخطار المستخدمين المعنيين عبر خطابات مسجلة، وستصلح البرنامج المعيب لوحدة التحكم الإلكتروني.