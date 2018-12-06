السيارة الكهربائية "كيا سول" الجديدة تصل إلى أوروبا

الشارقة 24 - د ب أ:





تكشف شركة "كيا موتورز" ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، النقاب عن الجيل الثالث من سيارتها الكهربائية "سول"، وذلك في "معرض لوس أنجليس الدولي للسيارات" بالولايات المتحدة، خلال أيام، حيث ستعلن الشركة عن عدد من الخصائص الجديدة، في سيارتها الكهربائية في فئة سيارات الخدمة الشاقة.

ويحتفظ الجيل الجديد، من السيارة الكهربائية المدمجة، بالشكل المعتاد للطراز، مع إضافة نظام تعليق جديد، ونظام حديث لتكنولوجيا المعلومات، مع تبسيط طريقة تشغيله وربط السيارة بالإنترنت.

وفي حين، تواصل "كيا" طرح فئتين من السيارة "سول"، الأولى كهربائية، والثانية بمحرك وقود تقليدي في السوق الأميركية، فإن الشركة الكورية ستطرح النسخة الكهربائية، في السوق الأوروبية فقط.

ومن المنتظر، طرح الجيل الجديد من السيارة الكهربائية "سول"، خلال النصف الأول من العام المقبل، حيث سيعمل بمحرك كهربائي بقوة 204 أحصنة/ 150 كيلووات وهو ما يعني قدرته على العمل مع بطاريات أكبر.

كما حسنت "كيا"، البطارية المستخدمة في الجيل الجديد، لتصل طاقتها إلى 64 كيلووات، مقابل 30 كيلووات في الجيل الحالي، وهو ما يتيح زيادة مدى السيارة.

في الوقت نفسه، لم تفصح "كيا" عن أي تفاصيل ملموسة، عن السيارة الجديدة أو أدائها أو سعرها.