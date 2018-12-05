فولكسفاغن تبدأ بالتخلي عن محركات الاحتراق في 2026

الشارقة 24 - د ب أ:

كشفت شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، عن أهداف محددة للتخلي عن تقنية محركات الاحتراق، بإعلانها البدء في التخلي عن هذه المحركات، في أقل من عشرة أعوام.

وأعلن ميشائيل يوست رئيس الخبراء الاستراتيجيين في الشركة بفولسبورج، خلال مشاركته في مؤتمر "قمة هاندلسبلات للسيارات 2018"، يوم الثلاثاء، أنه في 2026 سيبدأ آخر حركة إنتاج في منصة سيارات محركات الاحتراق.

وتعول فولكسفاغن بشكل رئيس، كبقية شركات القطاع، على المحركات الكهربائية، وتعتزم التخلي عن سيارات البنزين والديزل.

وأوضح يوست، أن أهداف اتفاقية باريس للمناخ، لا يمكن تحقيقها، إلا من خلال وقف تسيير سيارات بمحرك احتراق في الطرق في عام 2050.

وتابع أن فولكسفاغن تتوقع بناء على ذلك، بيع آخر سيارات الاحتراق بحلول عام 2040، لافتاً إلى أنه سيتم التوقف عن إنتاج مثل هذه السيارات، في هذا التوقيت.