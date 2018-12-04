السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة تخسران دعم البيت الأبيض

الشارقة 24 – رويترز:

فقدت السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة الدعم الأميركي، حيث أفاد لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ترغب في إنهاء الدعم المقدم للسيارات الكهربائية، وأشياء أخرى بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة.

وردا على سؤال بشأن التحركات المزمعة بعد إعلان جنرال موتورز إغلاق مصانع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وتسريح عمال، أكد كودلو بأنه يتوقع أن ينتهي دعم شراء السيارات الكهربائية في 2020 أو 2021.

وأعلن أن إدارة ترامب تتوقع إنهاء أشكال أخرى من الدعم بما في ذلك "الطاقة المتجددة".

وأوضح كودلو فيما يتعلق بسياستنا، نريد إنهاء كل ذلك الدعم للسيارات الكهربائية والأنواع الأخرى سواء كانت للطاقة المتجددة أو لغيرها.