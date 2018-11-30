"رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيشي" تؤكد التزامها بالتحالف الثلاثي

الشارقة 24 – أ ف ب:

أكدت مجموعات رينو وميتسوبيشي ونيسان لصناعة السيارات، الخميس، مجدداً التزامها بالتحالف فيما بينها، إثر أول لقاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بين رؤسائها منذ توقيف رئيس مجلس إدارته كارلوس غصن في اليابان، والذي خلف صدمة كبرى في هذا القطاع.

وأعلنت الشركات الثلاث في بيان مشترك التزامها الكامل بالتحالف، فيما يبقى كارلوس غصن ،قيد الحجز الاحتياطي في اليابان، بسبب الشبهات حول ارتكابه مخالفات مالية.

وكان غصن أوقف قبل عشرة أيام في طوكيو، وأقيل من رئاسة مجلسي إدارة نيسان وميتسوبيشي.

وأكد المسؤولون الثلاثة أن خريطة الطريق لديهم واضحة، وأنهم سيواصلون العمل بشكل مهني أكثر من أي وقت مضى.

وأكدت الشركات الثلاث الخميس، أن التحالف بينها حقق نجاحاً لا مثيل له في العقدين الماضيين.

ورينو هي أكبر عضو في التحالف، وتملك 43 بالمئة من أسهم نيسان، لكن الشركة اليابانية تسجل مبيعات أكثر بكثير من نظيرتها الفرنسية، ما يثير استياء في طوكيو.