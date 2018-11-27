ميتسوبيشي تعزل غصن من رئاسة مجلسها أُسوة بحليفتها نيسان

الشارقة 24 – رويترز:

أفادت ميتسوبيشي موتورز الإثنين بأن مجلس إدارتها قرر عزل كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، بعد إلقاء القبض عليه، وإقالته من جانب حليفتها نيسان موتور الأسبوع الماضي، لمزاعم بارتكابه مخالفات مالية.

وينهي عزل غصن في تصويت بالإجماع قيادته لشركات صناعة سيارات يابانية، بعد عامين فقط من الإشادة بجهوده في إحلال الاستقرار في شركة ميتسوبيشي إثر فضيحة غش عام 2016.

وذكرت الشركة في بيان أنّ غصن "فقد ثقة نيسان" وأصبح "من المتعذر عليه أداء مهامه"، وتملك نيسان حصة مسيطرة في ميتسوبيشي تقدر بـ 34%، ولها مسؤولان تنفيذيان في مجلس إدارة الشركة.

وتأتي الخطوة وسط عدم رضا بشأن دور رينو الفرنسية في التحالف الفرنسي الياباني القائم منذ 19 عاماً، والذي كان غصن قوته الدافعة.

وانطلق التحالف في 1999، حينما أُنقذت نيسان من حافة الإفلاس، وتوسع في 2016 ليضم ميتسوبيشي، ومكن أعضاءه من التطوير المشترك للمنتجات، والسيطرة على التكاليف، ويتنافس التحالف مع فولكسفاجن وتويوتا موتور على مركز أكبر صانع سيارات في العالم.

ورغم تعافي نيسان ونموها السريع، فإنها تظل الشريك الأصغر في هيكل المساهمين، حيث تملك رينو 43% في نيسان، بينما تحوز الأخيرة 15% في الشركة الفرنسية دون حقوق تصويت.

ونيسان أكبر من رينو بنحو 60% من حيث المبيعات.