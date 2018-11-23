نيسان تسعى لاختيار رئيس مجلس إدارة جديد في 20 ديسمبر

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر مصدر مطلع، أن شركة نيسان موتور تسعى لاختيار رئيس جديد لمجلس إدارتها خلال شهر أو اثنين، وأنها تأمل أن يكون هذا قبل الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة في 20 ديسمبر تقريباً.

يأتي هذا بعد أن عزلت الشركة المتخصصة في صناعة السيارات رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن، الخميس.

وسيظل رئيس مجلس الإدارة الجديد في المنصب "على الأقل" حتى اجتماع مساهمي نيسان المقبل.

وأضاف المصدر أن قراراً لم يتخذ بعد بشأن ما إذا كانت الشركة ستعقد اجتماعاً استثنائياً للمساهمين.

ومن المنتظر أن يكون الاجتماع العادي المقبل في يونيو 2019.

ولم يتسن، الجمعة، الاتصال بنيسان للحصول على تعليق، وهو عطلة في اليابان.

وصوت مجلس إدارة نيسان، الخميس، بالإجماع لصالح عزل غصن من منصب رئيس المجلس، بعد إلقاء القبض عليه، الإثنين الماضي، بتهمة إساءة السلوك المالي.