"جاكوار" الفارهة تُجنب سائقيها الإشارات المرورية الحمراء

الشارقة 24 - د ب أ:

أشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن "جاكوار لاند روفر" تشارك في إحدى المشاريع البحثية ببريطانيا، لاختبار تقنية جديدة تساعد السائقين في تجنب الإشارات المرورية الحمراء، حيث تعتمد على اتصال السيارات بالإنترنت بحيث يمكن أن تستقبل المعلومات الخاصة بالإشارات الضوئية المرورية في الطريق الذي تسير فيه.

وبعد ذلك يتم تحليل تلك البيانات لتحديد أفضل سرعة سير تضمن وصول السيارة إلى أي تقاطع أثناء إضاءة الإشارة الخضراء وليس الحمراء، وهو ما سيساعد في تقليل الزحام المروري في التقاطعات وأيضاً في تقليل العوادم الغازية المنبعثة عن السيارات.

كما تختبر سيارة "جاكوار" تقنية جديدة تحذر السائق في حالة وجود خطورة في عبور التقاطع، كما تحدد هذه التقنية أولوية العبور عند وجود العديد من السيارات المتصلة بالإنترنت أو المزودة بنفس التقنيات في الاتجاهات المختلفة للتقاطع، مع عدم وجود إشارة مرورية تحدد السيارات التي من حقها العبور أولاً.

وتحمل مجموعة التقنيات الجديدة التي يجري اختبارها في بريطانيا اسم "من السيارة إلى البنية التحتية"، ويشار إليها بالأحرف "في تو إكس"، وهي جزء من مشروع بحثي تموله الحكومة البريطانية، وعدد من الشركات بتكلفة قدرها 25 مليون دولار، ويستهدف تسريع وتيرة تطور السيارات ذاتية القيادة.

ويشارك في المشروع الذي استمر 3 سنوات، وانتهى في أكتوبر الماضي شركة "فورد" الأميركية، و"مركز تاتا موتورز التقني الأوروبي" التابع لمجموعة "تاتا موتورز" الهندية، التي تمتلك "جاكوار لاند روفر".

وتتضمن التقنيات التي طورها المشروع خاصية تحذر السائقين عند اقتراب سيارات الطوارئ، مثل الإطفاء، أو الإسعاف، لكي يفسحوا لها الطريق وخاصية تتيح للسائقين معلومات فورية ومباشرة بشأن أماكن الانتظار المتاحة في الجوار، وكذلك عرض بيانات فورية عن حالة الطرق.