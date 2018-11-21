صدمة في اليابان بعد القبض على رئيس نيسان

الشارقة 24 – رويترز:

تعيش العاصمة اليابانية طوكيو، حالة من الصدمة، بعد إلقاء القبض على كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة نيسان موتور، بتهمة إساءة السلوك المالي.

وعبر عدد من مواطني اليابان، عن شعورهم بالاندهاش وخيبة الأمل، إزاء هذا التطور الذي يلقي بالشكوك حول مستقبل ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في اليابان، وكانت من بين هؤلاء أكاري كيمورا.

وأعربت كيمورا، هن اندهاشها للغاية، لكنها لا تظن أن هذا ما يمكن أن يحدث في الشركات الكبيرة جداً.

أما كي موتو فيوضح، إنه متفاجئ من حدوث ذلك لرئيس الشركة المصنعة للسيارة التي يملكها، مضيفاً أنه يتمنى أن يكون كل هذا خطأ من نوع ما.

وكانت نيسان قد أعلنت، أن تحقيقاً داخلياً خلص إلى أن غصن انخرط في ارتكاب مخالفات، بما في ذلك الاستخدام الشخصي لأموال الشركة، وعدم الكشف عن كل ما يتحصل عليه من مال لسنوات، ومن المنتظر فصله من مجلس الإدارة، خلال الأسبوع الجاري.

ويمثل هذا سقوطاً درامياً، لشخصية قيادية تتمتع بالحضور، ويُنسب إليها الفضل في انتشال شركة صناعة السيارات اليابانية من هاوية الإفلاس.

كما يتوقع أن يثير رحيله، تساؤلات بشأن مستقبل التحالف بين نيسان ورينو الفرنسية، التي يشغل أيضاً منصبي رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي.