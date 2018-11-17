فولكسفاجن تُنفق 44 مليار يورو لإنتاج سيارات كهربائية وذاتية القيادة

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات، عن عزمها إنفاق 44 مليار يورو، على إنتاج السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، وكذلك على التطبيقات الرقمية، وخدمات النقل الجديدة بحلول عام 2023، وذلك في إطار حملة من أكبر شركة مصنعة للسيارات في أوروبا، لإنتاج السيارات الكهربائية على نطاق واسع.

وذكر هانز ديتر بوتش رئيس مجلس إدارة فولكسفاجن، خلال مؤتمر في فولفسبورج، لأن هذا المبلغ يمثل ثلث حجم إنفاق المجموعة المخطط له بالكامل خلال السنوات الخمس المقبلة.

فيما ذكر هربرت ديس الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنه في غضون ذلك ستواصل الشركة استثماراتها في محطات الشحن الكهربائي، التي يمكن تركيبها في المنازل.

ومع وتيرة التقدم في هذا المضمار، تعتقد الشركة أنه في عام 2021 سيكون من الصعب على الزبائن تجنب التفكير في شراء سيارة كهربائية، لأنها ببساطة ستتمتع بالكثير من المزايا، بغض النظر عن الإعفاءات الضريبية المحتملة التي ستحظى بها.

وتعتزم إدارة الشركة كذلك زيادة إنتاجية مصانعها بنسبة 30 %، بحلول عام 2025، وذلك من خلال إنتاج المزيد من السيارات بطرز مختلفة على نفس خط الإنتاج.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الاستراتيجية ستساعدها على خفض نسبة نفقاتها الرأسمالية في قطاع إنتاج السيارات إلى 6% من العائدات، اعتباراً من عام 2020 فصاعداً.