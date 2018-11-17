سوزوكي تأمل بنمو مبيعاتها في أفريقيا

الشارقة 24 – رويترز:

تأمل شركة سوزوكي اليابانية، بأن تنمو مبيعاتها في القارة الأفريقية، بعد الاتفاقية التي أبرمتها في بداية العام الجاري، مع أوبر وأحد البنوك في جنوب أفريقيا، لمنح قروض وتخفيضات للسائقين الكينيين المتعاقدين مع أوبر.

المئات من هذه السيارات الصغيرة من طراز ألتو، التي أنتجتها شركة سوزوكي اليابانية ستجد إقبالاً كبيراً عليها من جانب السائقين الكينيين المتعاقدين مع شركة أوبر، العاملة في مجال خدمة نقل الركاب، بعد أن أبرمت سوزوكي اتفاقية في بداية العام الجاري، مع أوبر وبنك ستانبيك في جنوب أفريقيا لمنح قروض وتخفيضات لهؤلاء السائقين.

ويطلق على هذه السيارات الصغيرة اسم "تشاب تشاب"، وهي كلمة كينية دارجة تعنى "بسرعة".

ويقول باتريك أمينيا مدير المبيعات بشركة سي إم سي للسيارات، وهي الفرع المحلي لسوزوكي في كينيا، إن هذه الاتفاقية ساعدت شركته في بيع سيارات أكثر مما كان متوقعاً.

وباعت سوزوكي 523 سيارة ألتو في كينيا هذا العام، لكن شركة سي إم سي، بدأت في إجراء محادثات مع أوبر لزيادة الطرازات المعروضة.

ومن المتوقع أن تبرم سوزوكي اتفاقيات مماثلة مع كل من أوغندا وتنزانيا.

وتعرض الاتفاقية التي أبرمتها سوزوكي تمويل السائقين الأعلى تصنيفاً من المتعاقدين مع أوبر، بقرض قيمته 850 ألف شلن كيني، أو نحو 8350 دولاراً أميركياً، على أن يتم إعادة سداد هذه القروض من حصيلة الإيرادات التي يحققها السائقون.

ومن المفترض أن تكون أفريقيا سوقاً تشهد نمواً ضخماً لشركات صناعة السيارات، لكن نسبة اقتناء السيارات الخاصة في بلد مثل كينيا ضعيفة، ووفقاً للبنك الدولي هناك 25 سيارة فقط لكل ألف مواطن كيني، مقارنةً مع 786 سيارة لكل ألف شخص في الولايات المتحدة.