فولكسفاغن تستثمر 44 مليار يورو في السيارات الكهربائية والرقمية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت مجموعة فولكسفاغن جروب، أكبر منتج سيارات في ألمانيا، يوم الجمعة، أنها تعتزم استثمار حوالي 44 مليار يورو، خلال السنوات الخمس المقبلة، في مجالات السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية.

وذكرت الشركة، في أعقاب اجتماع مجلس الإشراف في مدينة فولفسبورغ، أن هذه الاستثمارات تمثل حوالي ثلث إجمالي النفقات المقررة للمجموعة، خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

من ناحيته، أوضح هربرت ديس الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنه يعمل على إعادة توجيه الشركة نحو النقل الصديق للبيئة، مضيفاً أنه تم وضع هدف بزيادة إيقاع الابتكار في الشركة.

وذكر ديس أن فولكسفاغن، تدرس حالياً، إمكانية الدخول في مجال إنتاج السيارات الكهربائية.