فولكسفاجن: السوق الصينية ستستمر في التراجع

الشارقة 24 - د ب أ:

أكدت شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات أن إجمالي السوق الصينية سيستمر في التراجع حتى إشعار آخر فالسوق هناك أصبحت تحدياً، لأنها تتراجع شهراً بعد شهر، حسبما أوضح يوخيم هايتسمان، عضو مجلس إدارة الشركة في الصين، الخميس، في ضوء بدء معرض السيارات بمدينة جوانزو جنوب الصين.

وتوقع هايتسمان ألا تحقق مبيعات الشركة نمواً هذا العام وربما تراجع هذه المبيعات "بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2%".

ولم يستبعد هايتسمان ألا تكون مبيعات الشركة على مستوى الآمال والتطلعات في العام المقبل أيضاً.

ورغم أن شركة فولكسفاجن لن تحقق خلال العام الجاري الأهداف التي وضعتها لنفسها إلا أن هايتسمان يتوقع تطورا أفضل للشركة مقارنة بالسوق الإجمالية في الصين "فنحن ننمو ونأمل في تحقيق نمو العام المقبل أيضا".

وسلمت فولكسفاجن 3.04 مليون سيارة للعملاء في الصين وهونغ كونغ خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، أي بزيادة بنسبة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكان مراقبون يتوقعون أن تبلغ نسبة الزيادة في المبيعات بحلول نهاية العام الجاري نحو 2%.