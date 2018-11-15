بنك باركليز يشيد بخطة الاندماج بين فورد وفولكسفاغن

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن برايان جونسون المحلل في قطاع السيارات ببنك باركليز، في مذكرة كتبها، يوم الأربعاء، عن التحالف المحتمل بين عملاقي صناعة السيارات، فورد الأميركية، وفولكسفاغن الألمانية، وأكد أن الوصول إلى اندماج نهائي بين الشركتين، سيكون له مدلول منطقي أكبر.

وأوضح جونسون، أن الوصول إلى اندماج كامل بين الشركتين، من شأنه أن يجلب منافع إضافية كبيرة لهما، جزء منها السماح للشركتين، بالتركيز بشكل أفضل على قطاعات ذات عائدات مرتفعة.

ويرى جونسون، أن عملية الاندماج لن تتم قبل مرور عدة سنوات، وذلك حتى تتمكن فورد، على الأقل، من تقليص وجودها في السوق الأوروبية، وسوق أميركا اللاتينية، وأشار إلى أن فولكسفاغن، تظل الاختيار الأول في سوق السيارات الأوروبية.

وأشار جونسون، إلى أنه رغم أن فورد تشق طريقها بصعوبة، هناك بارقة أمل في نهاية النفق، مضيفاً أن بواعث القلق بشأن خطة فورد، لإعادة هيكلة الشركة تتمثل في أنها إذا حققت نجاحاً، فإنها ستضيف أقل من 2 دولار أميركي لكل سهم في 2020، وتقلل من احتمال إجراء المزيد من عمليات التوسع، لرفع سعر السهم.