فولكسفاغن تحول اثنين من مصانعها لإنتاج سيارات كهربائية

الشارقة 24 - د ب أ:

تعتزم شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، تحويل اثنين من مصانعها في ألمانيا، لإنتاج السيارات الكهربائية، حيث تسرع أكبر منتج لصناعة السيارات في العالم، من استثماراتها في إنتاج المركبات التي لا تصدر انبعاثات.

وتهدف فولكسفاغن، إلى أن يكون لديها مصنعان بمدينتي إمدن وهانوفر، لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2022.

وتمتلك الشركة بالفعل مصنعاً، من هذا النوع بمدينة تسفيكاو شرقي ألمانيا، بينما قدمت إدارة فولكسفاغن الخطة للعمال في إمدن وهانوفر، يوم الأربعاء.

وأبلغت الشركة موظفي المصنعين، بأن وظائفهم مضمونة حتى 2028، لكنها ستحاول خفض قوتها العاملة فيهما، من خلال عروض تشمل التقاعد المبكر.

وأشار مدير الموارد البشرية جونار كيليان في بيان، إلى أن صناعة سيارة كهربائية تتضمن خطوات إنتاج أقل، ما سيؤدي إلى انخفاض عدد الموظفين في جداول الرواتب المستقبلية.

وأعلنت فولكسفاغن، إنفاق أكثر من 34 مليار يورو، في تطوير السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بدون سائق وخدمات التنقل والرقمنة بحلول 2022.