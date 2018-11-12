5 ألقاب متتالية لمرسيدس تعيد للأذهان جيل فيراري الذهبي

الشارقة 24 – رويترز:

فاز مرسيدس بلقب الصانعين للمرة الخامسة على التوالي في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الأحد، لينضم إلى فيراري في سجلات التاريخ والأرقام القياسية، ولم يجد توتو فولف رئيس مرسيدس الكلمات للتعبير عن فرحته.

وكشف المسؤول النمساوي أن جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات حالياً، ورئيس مايكل شوماخر السابق في فيراري، اتصل به بعد جائزة البرازيل الكبرى وقدم له التهنئة.

وأكد فولف: أبلغني تود بأنه فخور بالترحيب بنا بقائمة الفائزين باللقب 5 مرات، من المذهل سماع هذا، أنا عاجز عن الكلام.

وفاز فيراري بـ 6 ألقاب بين عامي 1999 و2004، ولا يوجد فريق مثله، باستثناء مرسيدس الآن حقق لقبي السائقين والصانعين 5 مرات متتالية.

وفي الموسم المقبل سيسعى مرسيدس لتخطي الحدود وسيتطلع لويس هاميلتون لتحقيق لقبه السادس، والاقتراب من رقم شوماخر صاحب 7 ألقاب، لكن هناك متسع من الوقت للاحتفال.

وعند انتقال هاميلتون من مكلارين في 2013، توقع كثير من النقاد أن السائق البريطاني سيندم على هذه الخطوة، لكن أي سائق يحلم الآن بالانضمام لمرسيدس أو فيراري.