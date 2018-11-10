"مواصفات" توعي شباب "تعديل المركبات" بـ "رسالة سينمائية"

الشارقة 24:

طورت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أسلوباً جديداً لترويج رسالتها التوعوية باللائحة الإماراتية الخاصة باشتراطات السلامة في المركبات المعدلة، والتي بدأ تنفيذها إلزامياً على مستوى الدولة منتصف العام الماضي، حيث تنفذ الهيئة أول حملة دعائية تستند إلى عمل درامي سينمائي، من خلال بث رسائل التوعية باللائحة عن طريق الفيلم الإماراتي "هجولة 2".

ويتناول الفيلم الذي سيعرض 400 مرة في 90 دار عرض سينمائي في 10 دول، منتصف شهر نوفمبر الجاري، أبرزها سينمات الإمارات والسعودية، قصة الشباب المولعين بإجراء تعديلات على هيكل ومحرك المركبات، لاستخدامها في السباقات المختلفة، ومستهدف له أن يصل إلى مئات الألوف من المشاهدين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول العربية.

وتعد مبادرة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، الأولى من نوعها على الصعيد الاتحادي، التي تتبنى هيئة حكومية تحديد الفئة المستهدفة بدقة من خلال توجيه الرسائل التوعوية والإرشادية باللائحة الفنية وأثرها في الحفاظ على السلامة العامة لأصحاب المركبات المزودة والمعدلة، وعلى الممتلكات العامة والخاصة في الطرق.

وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، حرص الهيئة في إطار مبادئ المسؤولية الاجتماعية للوصول إلى الشرائح المجتمعية المستهدفة بصورة أكثر واقعية، من أجل ضمان وصول الرسالة التوعوية إلى الفئة المطلوبة، وسعياً للارتقاء بمفاهيم الأمان والسلامة العامة في الدولة، وأن تكون الإمارات منصة انطلاق للمشروعات التوعوية من هذا النوع في ما بعد.