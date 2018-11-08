"هيونداي" تزيح الستار عن سيارتها الفارهة "جي 90" بكوريا الجنوبية

الشارقة 24 - د ب ا:

كشفت مجموعة "هيونداي موتور"، أكبر مُنْتج للسيارات في كوريا الجنوبية، من حيث المبيعات، النقاب عن اعتزامها إطلاق نسخة جديدة من سيارتها الفارهة "جينسيس جي 90"، في السوق المحلية في وقت لاحق من الشهر الحالي، ثم إطلاقها في السوق الأميركية، خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأوضح "وو شانج أوان" نائب رئيس "هيونداي"، والمسؤول عن مركز إدارة مشروع "جينسيس"، بمؤتمر صحافي في سول، بأن الشركة تعتزم طرح "جي 90" الجديدة في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام المقبل، ثم أوروبا والصين.

ويُذكر أن مبيعات سيارات "جينسيس" الفارهة، سجلت خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي نمواً بمعدل 2,1% سنوياً إلى 60093 سيارة مقابل 59370 سيارة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن "هيونداي" ستطرح "جي90" للبيع، في السوق المحلي لكوريا الجنوبية، يوم 27 نوفمبر الحالي، على أن يبدأ تلقي طلبات الحجز المقدم للسيارة اعتباراً من الإثنين المقبل.