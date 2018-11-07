"مرسيدس بنز" توسع مركز البحوث والتطوير في سول

الشارقة 24 - د ب أ:

أكد بيان لفرع شركة السيارات الألمانية "مرسيدس بنز"، في كوريا الجنوبية، أن المركز قام بتوسيع مركز البحوث والتطوير في سول، حيث يركز على تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، المتعلقة بنظام المساعدة المتطورة للسائق، بالإضافة إلى تقنيات السيارات المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك أنظمة الاتصالات والتحكم والتتبع عن بعد.

وذكر الرئيس التنفيذي لـ "مرسيدس بنز" في كوريا ، في بيان توسيع المركز، بأن دور مركز البحوث والتطوير في آسيا يعزز استراتيجية شركة "مرسيدس بنز" المستقبلية للمركبات المتصلة بالإنترنت وذاتية القيادة، مع مواصلة المساهمات في المجتمع الكوري.

وقفزت مبيعات سيارات "مرسيدس بنز" خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 40%، لتصل إلى 6371 وحدة مقابل 4539 وحدة قبل عام واحد، وفقاً لجمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية.