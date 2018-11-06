ارتفاع أرباح تشغيل تويوتا خلال الربع الثاني من 2018

الشارقة 24 – د.ب.أ:

أعلنت مجموعة "تويوتا موتور" أكبر منتج سيارات في اليابان، الثلاثاء، ارتفاع أرباح تشغيلها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 10.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 579.2 مليار ين "5.1 مليار دولار"، بفضل إجراءات خفض النفقات والمبيعات القوية في آسيا.

كما حققت الشركة اليابانية أرباحاً صافية قيمتها 585.1 مليار ين خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 27.6 % سنوياً، في حين زادت المبيعات بنسبة 2.3% إلى7.3 % تريليون ين.

وزادت مبيعات الشركة في آسيا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 9.1% على أساس سنوي إلى 417 ألف سيارة، في حين تراجعت المبيعات أميركا الشمالية بنسبة 1% إلى 665 ألف سيارة.