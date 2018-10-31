"فولكس فاجن" تقفز بأرباحها متجاوزةً صرامة قواعد التلوث الجديدة

الشارقة 24 – رويترز:

سجلت "فولكس فاجن" الألمانية لصناعة السيارات، أرباحاً تجاوزت التوقعات في الربع الـ 3 من العام، لتَصمد أمام عاصفة انخفاض مبيعات السيارات، وارتفاع الإنفاق، وقواعد جديدة للتلوث ضغطت على أرباح منافسيها، "ديملر" و "بي. إم. دبليو"

وتكافح شركات صناعة السيارات على مستوى العالم، لزيادة الإنفاق على الاستثمار في السيارات الكهربائية، والسيارات ذاتية القيادة، بينما تتحمل أيضاً استثمارات ضخمة لإنتاج محركات تتماشى مع المعايير الأكثر صرامة للانبعاثات.

وبلغت أرباح التشغيل المعدلة لـ "فولكس فاجن"، 3.51 مليار يورو، في الـ 3 أشهر حتى نهاية سبتمبر، بانخفاض قدره 18.6 %، لكنها تفوق التوقعات البالغة 3.21 مليار يورو، في استطلاعٍ شمل بنوكاً وشركات وساطة.

وسلمت "فولكس فاجن" الألمانية في 2017، 10.74 مليون سيارة للعملاء.