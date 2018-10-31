كالديرون أول امرأة من أميركا اللاتينية تقود سيارة فورمولا 1

الشارقة 24 – رويترز:

أصبحت الكولومبية تيتيانا كالديرون أول امرأة من أميركا اللاتينية تقود سيارة فعلية في فورمولا 1 بإمكانياتها الرسمية، عندما شاركت في حدث ترويجي لفريق ساوبر في المكسيك، الثلاثاء.

وانضمت كالديرون "25 عاماً"، التي تشارك في بطولة جي.بي 3 للسيارات، كسائقة تجارب في مارس الماضي إلى فريق ساوبر المدعوم من فيراري بعد عام واحد من العمل في دور تطويري، لكنها نالت يوم الثلاثاء أول فرصة لقيادة سيارة 2018.

وأكدت كالديرون: لا يمكنني وصف مشاعر الوجود داخل السيارة، لا أريد العودة مجدداً لقيادة سيارتي في جي.بي 3.

وفي مثل هذه الأحداث الترويجية يكون مسموحاً لكل فريق كحد أقصى بالسير 100 كيلومتر، وهو ما يعادل 23 لفة في سباق جائزة المكسيك.

وأصبحت كالديرون أول امرأة تقود سيارة فعلية في فورمولا 1 منذ فعلتها البريطانية سوزي وولف التي اعتزلت في 2015، بعدما شاركت في جولتين للتجارب لسباقي جائزة كبرى مع وليامز.

وتأمل كالديرون أن تشارك في بطولة فورمولا 2 الموسم المقبل.

ولم يمنح أي فريق فرصة لامرأة ببدء سباق للجائزة الكبرى في فورمولا 1 منذ الإيطالية ليلا لومباردي في 1976.