"مصابيح أمامية ذكية" تتحكم بالطرق السريعة ليلاً

الشارقة 24 - د ب أ:

عمل الباحث تشين لي، أستاذ هندسة الكمبيوتر والكهرباء بجامعة ديوك دونشان، بالولايات المتحدة، على إيجاد حل أفضل لمشكلة تشغيل مصابيح الإنارة الأمامية للسيارات، ذات الإضاءة العالية، أثناء الدوران في المنحنيات، وعند منحدرات الجبال، مع الاستعداد أيضاً لخفضها في أي لحظة، لكيلا تزعج قائدي السيارات القادمة من الأمام، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات الصانعة لمصابيح السيارات في الصين.

وذكر تشين لي، أن مصابيح السيارات الحديثة لا تعمل بمصباح واحد فقط، بل يمكن أن يصبح عدد نقاط الإضاءة داخل المصباح الواحد إلى مليون نقطة، موضحاً ذلك بأنه يعمل مع شركاء في مجال الصناعة من أجل صناعة مصابيح ذكية يمكنها التحكم في كل "بكسل" أو نقطة بشكل منفصل، مع توجيه الضوء في اتجاهات مختلفة أمام السيارة بعد التعرف على البيئة المحيطة.

إذ اعتمدت تجربته على جمع مقاطع مسجلة للطرق أثناء القيادة ليلاً، تُظهر عناصر مهمة، مثل اللافتات الإرشادية، والمشاة، ومركبات الاتجاه المعاكس، لتغذية معادلة خوارزمية إلكترونية، تعزز إمكانيات التعليم الآلي للسيارات الحديثة، حسبما أفاد موقع "فيز دوت اورج" الالكتروني المتخصص بالأبحاث التكنولوجية.

ويعتقد الباحث أنه من الممكن طرح الجيل الأول من تقنية المصابيح الذكية وتسويقها في غضون عامين، إذ يمكنها أن تحسن درجة الإضاءة الموجهة ناحية السيارة القادمة في الاتجاه المعاكس، مع دقة تركيز الضوء على اللافتات الموجودة على جانبي الطريق، وسرعة استجابتها لرصد أحد المشاة وهو يحاول أن يعبر الطريق، مع تلافي توجيه الضوء إلى عينيه، حتى لا يفقد قدرته على الرؤية بوضوح.