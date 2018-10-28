فاو فولكسفاغن تستدعي 207 سيارات مستوردة معيبة بالصين

الشارقة 24 - د ب أ:

بدأت شركة "فاو-فولكسفاغن" المحدودة للسيارات، في استدعاء 207 سيارات مستوردة في الصين، على خلفية مخاطر بالسلامة في صندوق التروس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عن مصلحة الدولة لتنظيم السوق، أن الاستدعاء الذي بدأ في 23 أكتوبر الجاري، يشمل سيارات مستوردة من طراز "أودي آر8" أنتجت خلال الفترة بين 18 إبريل 2016، و9 نوفمبر 2017.

وأضافت شينخوا، أن الزيت قد يتسرب من نظام تهوية صندوق التروس، ويسبب مخاطر اندلاع حريق.

وستقوم الشركة باستبدال خراطيم التهوية، بصندوق التروس في السيارات المستدعاة مجاناً.

وتعد شركة "فاو-فولكسفاغن" الكائن مقرها في منطقة جيلين، مشروعاً مشتركاً، بين مجموعة فاو الصينية لصناعة السيارات، ومجموعة فولكسفاغن الألمانية.