"جاجوار لاند روفر" تضيف تطبيقين إلى سياراتها

الشارقة 24 - د ب أ:

رغم أن تطبيقي "كار بلاي" من "آبل"، و"أندرويد أوتو" من جوجل، يجعلان الحياة بالنسبة لسائقي السيارات أسهل، حيث يتيحان تشغيل العديد من وظائف السيارة عبر الهواتف الذكية، فإن العديد من السيارات الفارهة، ومنها سيارات شركة "جاجوار لاند روفر" البريطانية تخلو منهما حتى الآن.

وأعلنت الشركة مؤخراً، اعتزامها إضافة التطبيقين اللذين يربطان بين السيارة والهاتف الذكي إلى سيارات منتقاة من إنتاجها لعام 2019.

وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن "كار بلاي" و"أندرويد أوتو"، سيكونان من الخصائص القياسية في السيارة "جاجوار آي بيس 2019"، كجزء من مجموعة تطبيقات "سمارت فون باك"، كما ستكون هذه المجموعة متاحة ككماليات مقابل حوالي 300 دولار في عدد آخر من الطرز.

ومن المتوقع انتشار الربط مع الهواتف الذكية، في كل سيارات "جاجوار لاندروفر"، لأنه اعتباراً من 2019 ستكون جميع السيارات مزودة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة الخاصة بالشركة البريطانية المملوكة لمجموعة "تاتا موتورز" الهندية، التي تحتوي على نظام الملاحة وتطبيقات "إن كونترول آبس" والاتصال اللاسلكي "واي فاي" ستتيح أيضاً "كار بلاي" و"أندرويد أوتو".

ويحتوي نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد على "إن كونترول تاتش برو" وشاشة لمس مزدوجة والمعروفة باسم "إن كونترول تاتش برو دو".

يذكر أنه مع استخدام "كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، يمكن للمستخدمين الوصول للعديد من تطبيقات الهواتف الذكية مثل "سبوتفاي" و"واتس آب" و"ويز"، عبر شاشة اللمس في لوحة عدادات السيارة.

كما يمكن للسائقين، استخدام الأوامر الصوتية في التعامل مع تطبيقات السيارة أثناء القيادة.