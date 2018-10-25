"هيونداي نيكسو" الهيدروجينية تحصل على أعلى درجة في السلامة

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت شركة "هيونداي موتور"، أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، أن سيارتها "هيونداي نيكسو" التي تعمل بتكنولوجيا خلايا الوقود للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحرك الكهربائي، حصلت على تقييم 5 نجوم، في عوامل الأمان والسلامة، وفقاً لمعايير برنامج التقييم الأوروبي للسيارات المعروف باسم "يورو إن. سي. أيه. بي".

وبحسب التقرير الأوروبي، فإن السيارة "نيكسو" مجهزة بعوامل سلامة الركاب وتقنيات مساعدة للقيادة، مع خفض مخاطر التصادم بصورة ملحوظة، من خلال نظام مساعد منع التصادم الأمامي والخلفي، وفي الممرات، إلى جانب زيادة راحة الركاب بصفتها سيارة خالية من الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان شركة "هيونداي"، أن تقييم "يورو إن. سي. أيه. بي"، يؤكد التزامنا بتزويد عملائنا ومستخدمي الطريق الأخرين بأعلى مستويات السلامة وحلول مبتكرة للتنقل .

وكانت هيونداي قد كشفت عن السيارة "نيكسو" المزودة بخلايا الوقود، والتي تعتمد على غاز الهيدروجين كوقود أساسي، في حين لا تصدر أي عوادم سوى بخار الماء، في معرض "لاس فيغاس الدولي للأجهزة الإلكترونية، الذي أقيم في يناير الماضي في ولاية نيفادا الأميركية.

ويصل مدى السيارة الجديدة إلى 595 كيلومتراً، قبل الحاجة إلى إعادة ملء خزان الهيدروجين، وتصل قوة محركها الكهربائي إلى 160 حصاناً، وتستطيع الوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة، خلال 9.5 ثانية.