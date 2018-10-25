تراجع أرباح "فورد موتور" خلال الربع الثالث يتجاوز التوقعات

الشارقة 24 – د.ب.أ:





أعلنت شركة "فورد موتور" ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، الأربعاء، تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي مليار دولار بما يعادل 0.25 دولار للسهم الواحد، مقابل 1.6 مليار دولار بما يعادل 0.39 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، بلغت أرباح الشركة بعد استبعاد العوامل غير المتكررة 1.2 مليار دولار بما يعادل 0.29 دولار للسهم الواحد، في حين كان المحللون يتوقعون وصول هذه الأرباح إلى ما يعادل 0.28 دولار للسهم الواحد.

وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي زادت بنسبة 3% سنوياً إلى 37.6 مليار دولار مقابل 36.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.