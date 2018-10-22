"نافيا أوتونوم"... أول مركبة ذاتية القيادة تعتمدها مدينة مصدر

الشارقة 24 – وام:

أعلنت مدينة مصدر اعتماد أول مركبة ذاتية القيادة، ضمن شبكتها للتنقل الذاتي، وذلك في إطار جهودها لتوسيع نظام التنقل المستدام في المدينة.

وجرى إطلاق المركبة "نافيا أوتونوم" ذاتية القيادة التي تستوعب حتى 12 راكباً خلال حفل أقيم الإثنين، في مدينة مصدر، بحضور خالد عبد الله القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة "مبادلة للاستثمار"، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وجيروم ريجو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة نافيا، بالإضافة إلى عدد من ممثلي دائرة النقل في أبوظبي، وشرطة أبوظبي، والسفارة الفرنسية لدى الدولة.

وقامت شركة نافيا الفرنسية الرائدة في مجال تطوير المركبات ذاتية القيادة، بتصميم المركبة المخصصة لما يعرف بتنقلات الميل الأول والأخير، والتي تنقل الركاب من وإلى محطات وسائل النقل، وهي مركبة ذاتية القيادة بالكامل، وتضم ثمانية مقاعد قادرة على استيعاب 12 راكباً وتصل سرعتها القصوى إلى 25 كم / ساعة.